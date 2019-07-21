مفجرة انتحارية تقتل 8 في شمال غرب باكستان

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قال مسؤولون محليون إن مفجرة انتحارية قتلت ما لا يقل عن ثمانية أشخاص وأصابت 26 آخرين بشمال غرب باكستان في هجوم خارج مستشفى مدني محلي اليوم الأحد.
وأعلنت حركة طالبان الباكستانية مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في ديرة إسماعيل خان في وقت مبكر من صباح اليوم.
وقال مسؤولون محليون إن الهجوم وقع بعد مقتل رجلي شرطة في نقطة تفتيش على جانب طريق خارج المدينة.
وقال وقار أحمد وهو ضابط شرطة محلي "عندما تم نقل جثمانيهما إلى المستشفى الرئيسي، فجرت من يعتقد أنها مفجرة انتحارية ترتدي البرقع سترة ناسفة وتسببت في خسائر هائلة".
وأضاف أن الانفجار ألحق أضرارا بقسم الطوارئ في المستشفى وأدى إلى نقل بعض المصابين إلى مدن أخرى.
وأعلن محمد خراساني المتحدث باسم طالبان الباكستانية المسؤولية عن الهجوم الذي قال إنه نُفذ انتقاما لقتل اثنين من قيادات طالبان من قبل شرطة مكافحة الإرهاب قبل حوالي شهر.
لكنه قال إن انتحاريا نفذه وليست انتحارية.
وشهدت ديرة إسماعيل خان عددا من الهجمات الانتحارية على مدى العقد الأخير مع قيام الجيش الباكستاني بحملة لكبح هجمات المتشددين في المنطقة، وهي مركز مهم في الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني البالغة تكلفته 60 مليار دولار.
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