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فلسطين تطالب بتدخل دولي لمنع إسرائيل من هدم بيوت في القدس

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طالبت منظمة التحرير الفلسطينية اليوم الأحد بتدخل دولي لمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي من هدم بنايات سكنية في شرق القدس.

وحذرت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني بالمنظمة في بيان صحافي من هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، 10 بنايات سكنية مكونة من أكثر من 70 شقة في حي وادي الحمص بجنوب شرق القدس.

ودعت الدائرة إلى "إيفاد لجنة مراقبة وتحقيق دولية في عملية الهدم التي تهدد بها إسرائيل كونها تعد جزءاً من مخطط التطهير العرقي بهدف تهويد المدنية المقدسة، الأمر الذي يعتبر جريمة حرب حسب القوانين الدولية".

وقالت مصادر فلسطينية إن "سلطات الاحتلال فرضت حصاراً مشدداً على المنطقة المذكورة بعد انتهاء مهلة منحتها لأهلها الخميس الماضي من أجل تنفيذ قرارات هدم منازلهم".

ويعتبر حي واد الحمص امتداداً لبلدة صور باهر، وتبلغ مساحة أراضيه نحو 3 آلاف دونم، ومنعت قوات الاحتلال السكان الفلسطينيين بالحي من البناء على نصف المساحة تقريباً، بحجة قرب الأراضي من الجدار الفاصل بين الحي وعدة قرى تتبع محافظة بيت لحم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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