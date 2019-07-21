المترو يعلن عودة حركة قطارات الخط الأول لطبيعتها بعد إصلاح العطل المفاجئ

كتب رضا حبيشى

أكد أحمد عبدالهادى المتحدث الرسمى بشركة مترو الأنفاق، عودة حركة القطارات إلى طبيعتها بالخط الأول من محطة حلوان حتى محطة المرج الجديدة فى الاتجاهين، بعد إصلاح العطل المفاجئ، بأحد تراكات الإشارات بين محطتى غمرة والشهداء ، والذى استغرق حوالى 45 دقيقة.

وأضاف المتحدث باسم شركة المترو، أن سرعة القطارات عادت لطبيعتها 80 كم/ س، مؤكداً أن القطارات بالخطوط الثلاثة تسير بشكل طبيعى، وبالسرعات المقررة لها فى الاتجاهين .