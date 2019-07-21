المطران ضاهر دعا لتحقيق الإنماء المتوزان: أما آن أوان إنصاف عكار ورفع الحرمان عن كاهلها؟

ركّز رئيس أساقفة أبرشية ​طرابلس​ وتوابعها للروم الملكيين الكاثوليك المطران ادوار ضاهر، خلال ترؤسه قداسًا احتفاليًّا بمناسبة احتفال رعية بلدة التليل - عكار بعيد شفيعها ​مار الياس​، على أنّ "في هذه المناسبة، ندرك كم نحن بحاجة إلى أنبياء يسمعون صوت الله في عالم صمّ أذنيه عن صوته، إلى أنبياء يعملون بحسب إرادته في عالم لا يفتأ يخالفها".

وسأل: "أما آن أوان إنصاف عكار ورفع الحرمان عن كاهلها؟ أليس مستغربًا أن تغيب عكار عن موازنة هذا العام، إذ لم تلحظ أي من المشاريع التنموية الّتي وعد بها أبناء عكار، وبخاصّة تلك الّتي تؤمّن فرصًا استثماريّة إنمائيّة عالية، وفرص عمل لآلاف الشباب المتعلم، وتساعدهم على الثبات في أرضهم، وتحقّق نموًّا كان مرجوًّا، وبخاصّة مشاريع مطار الرئيس الشهيد ​رينيه معوض​ في ​القليعات​، سكك الحديد، المرفأ، فرع "​الجامعة اللبنانية​"، مشاريع ​مياه الري​ والشرب، الأوتوستراد العربي، الطرقات، الزراعة البيئة السياحة، إلى الكثير الكثير من المشاريع الّتي طال انتظار تحقيقها؟".

ودعا المسؤولين إلى "الاهتمام بعكار تحقيقًا للإنماء المتوازن، وهي تستحق".