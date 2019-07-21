يعقوبيان: الطبقة السياسية مصلحتها زرع التعصب والكراهية والاحقاد

رأت النائب ​بولا يعقوبيان​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "الطبقة السياسية مصلحتها أن تزرع تعصبا وكراهية وأحقادا وعنصرية وتفوقا وتخويفا، لتحصد شعبا خائفا مقسوما خانعا مذهبيا يشيطن الآخر ويلجا الى حماية الزعيم السارق الديماغوجي وتعيد إنتاجه برضى الناس الخائفة المطيعة رغم قوة تيارات الفصل والفرز الديني. فيه أصوات لبنانية وفلسطينية غير".

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