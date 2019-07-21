ظريف: بولتون يحاول جر بريطانيا إلى مستنقع والحذر والحكمة السبيل الوحيد لإحباط هذه الألاعيب

شدّد وزير الخارجية الإيرانية ​محمد جواد ظريف​، على أنّه "بعد أن فشل مستشار الأمن القومي الأميركي ​جون بولتون​ في إقناع الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بخوض حرب القرن، وخشيته من انهيار فريق "الباء" الخاص به، ها هو يحوّل سمومه ضدّ ​بريطانيا​، ويحاول جرّها إلى مستنقع".

وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "الحكمة والبصيرة فقط يمكنهما أن يحبطا مثل هذه الخدع".