شدّد وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، على أنّه "بعد أن فشل مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون في إقناع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخوض حرب القرن، وخشيته من انهيار فريق "الباء" الخاص به، ها هو يحوّل سمومه ضدّ بريطانيا، ويحاول جرّها إلى مستنقع".
وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "الحكمة والبصيرة فقط يمكنهما أن يحبطا مثل هذه الخدع".
كانت هذه تفاصيل خبر ظريف: بولتون يحاول جر بريطانيا إلى مستنقع والحذر والحكمة السبيل الوحيد لإحباط هذه الألاعيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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