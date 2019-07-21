تايمز أوف إسرائيل: بومبيو اعتذر عن لقاء كاتس في واشنطن

أفادت صحيفة "​تايمز​ أوف ​إسرائيل​" الاسرائيلية بأن "وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ رفض طلب نظيره الإسرائيلي ​يسرائيل كاتس​ عقد لقاء ثنائي خلال زيارة الأخير إلى ​واشنطن​ مؤخرا"، موضحةً أن "مكتب بومبيو رفض طلب الإسرائيليين وأبلغ سفارة ​تل أبيب​ لدى واشنطن بأن جدول أعمال بومبيو ممتلئ".

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