ريابكوف: حكومة فنزويلا تحظى بدعم روسيا الكامل

أعرب نائب وزير الخارجية الروسي ​سيرغي ريابكوف​ عن ثقة بلاده بقدرة السلطات الشرعية في ​فنزويلا​ برئاسة الرئيس ​نيكولاس مادورو​، بالتغلب على الصعوبات في البلاد، مشيراً إلى أن "الشراكة الاستراتيجية بين ​موسكو​ وكاراكاس لن تتغير، في ظل وجود قوى معادية تحاول التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد"، مؤكداً أن "​حكومة​ فنزويلا تحظى بدعم ​روسيا​ الكامل".

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