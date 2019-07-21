أكد السفير الايراني لدى لندن حميد بعيدي نجاد "ضرورة أن تقوم بريطانيا بحد نشاطات القوى السياسية الداخلية التي تحاول تأجيج التوتر مع ايران خارج إطار مسألة السفن"، مشدداً على "استعداد ايران لمختلف السيناريوهات".
ولفت إلى أن "مثل هذا الوضع يعد خطيرا ولايتسم بالوعي في ظل الظروف الحساسة الراهنة"، مؤكداً أن "ايران على استعداد لمختلف السيناريوهات بكل صلابة وحزم".
كانت هذه تفاصيل خبر السفير الايراني في لندن: مستعدون لمختلف السيناريوهات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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