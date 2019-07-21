السفير الايراني في لندن: مستعدون لمختلف السيناريوهات

أكد السفير ال​ايران​ي لدى لندن ​حميد بعيدي نجاد​ "ضرورة أن تقوم ​بريطانيا​ بحد نشاطات القوى السياسية الداخلية التي تحاول تأجيج التوتر مع ايران خارج إطار مسألة ​السفن​"، مشدداً على "استعداد ايران لمختلف السيناريوهات".

ولفت إلى أن "مثل هذا الوضع يعد خطيرا ولايتسم بالوعي في ظل الظروف الحساسة الراهنة"، مؤكداً أن "ايران على استعداد لمختلف السيناريوهات بكل صلابة وحزم".