خرازي التقى العاروري: تحرير فلسطين والقدس أحد تطلعات إيران

أكّد رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في ​إيران​ کمال خرازي، "استمرار دعم إيران للقضية ال​فلسطين​ية"، مشدّدًا على أنّ "تحرير فلسطين و​القدس​ الشريف أحد تطلعات إيران".

ولفت خلال لقائه نائب رئيس المكتب السياسي لـ"​حركة حماس​" ​صالح العاروري​ في ​طهران​، إلى أنّ "إيران ومنذ بداية ​الثورة الإسلامية​ بذلت جهود حثيثة لدعم المقاتلين الفلسطينيين".

من جانبه، عبّر العاروري عن شكره لـ"مواقف إيران الداعمة للقضية الفلسطينية"، معربًا عن أمله في "استمرار التعاون الأخوي بين إيران وفلسطين حتّى تحرير القدس".

وكان وفد رفيع المستوى من "حركة حماس" الفلسطينية قد وصل أمس السبت إلى طهران برئاسة العاروري، لعقد لقاءات مع المسؤولين الإيرانيين.