بدء التصويت في انتخابات برلمانية مبكرة في أوكرانيا

بدأ الأوكرانيون التصويت في انتخابات برلمانية مبكرة، قد تعزّز سلطة الرئيس الجديد ​فولوديمير زيلينسكي​ وتعطيه تفويضًا أقوى لقيادة التغيير في البلد.

وكان قد أحدث زيلينسكي، الّذي كان ممثّلًا كوميديًّا ولا يملك أي خبرة في صنع السياسات، هزّة على الساحة السياسيّة عندما حقّق فوزًا ساحقًا في انتخابات الرئاسة في نيسان الماضي.

وقد وعد زيلينسكي بـ"ألّا يتساهل أبدًا مع ​الفساد​، حتّى مع حزبه "خادم الشعب".

يُذكر أنّ ​أوكرانيا​ شهدت خلال أقلّ من ثلاثين عامًا على استقلالها، ثورتين وضمّ ​موسكو​ لشبه جزيرة ​القرم​ العائدة لها واندلاع حرب ضدّ انفصاليين موالين ل​روسيا​.