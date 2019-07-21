أفادت "الوكالة العربية السورية للأنباء- سانا" بـ"سقوط ​قذيفة​ على سيارة مدنية في منطقة سعسع ب​القنيطرة​، ما تسبّب بمقتل سائق السيارة وطفلة كانت قرب مكان سقوط القذيفة، إضافة إلى إصابة 3 نساء".

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كانت هذه تفاصيل خبر مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين نتيجة سقوط قذيفة على سيارة في سعسع بالقنيطرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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