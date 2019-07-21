الإعلام الإسرائيلي:بعثة عربية من اعلاميين ومدونين يزورون إسرائيل قريبا

أفادت وسائل اعلامية إسرائيلية أن بعثة عربية من اعلاميين ومدونين يزورون إسرائيل قريباً، مشيرة الى أن البعثة تضم نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من دول في الخليج مثل الإمارات والبحرين.
من جهتها كشفت الاذاعة الإسرائيلية أن الوفد سيصل بعد قليل، وهو مكون من نشطاء على شبكات التواصل من عدة دول عربية بدعوة من وزارة الخارجية.
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