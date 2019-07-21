بنما تسحب علمها من الناقلة «رياح» لتعمدها انتهاك القواعد الدولية

دبي - بواسطة محمد فارس © المصري اليوم أرشيفية

أعلنت هيئة الملاحة في بنما عن بدء سحب العلم من الناقلة «رياح»، لتعمدها انتهاك القواعد الدولية، بعد أن سُحبت إلى إيران إثر اختفائها من خرائط تتبع السفن في مضيق هرمز في الـ14 من الشهر الجاري.

وأضافت الهيئة، في بيان لها السبت، أن السلطات بدأت عملية سحب العلم الجمعة الماضي، بعدما خلص تحقيق إلى أن الناقلة «انتهكت عمدًا القواعد الدولية، لعدم إبلاغها عن أي موقف غير معتاد»، حسب المذكور بوكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك».

من جانبها، قالت إيران إنها قطرت سفينة إلى مياهها من المضيق بعدما بعثت بنداء استغاثة، ورغم عدم كشف طهران عن اسم الناقلة إلا أن «رياح» هي السفينة الوحيدة التي يبدو مسارها المسجل متطابقًا مع ذلك الوصف.

فيما أبدى مسؤولون أمريكيون عدم تأكدهم من وقوف إيران خلف احتجاز الناقلة، أو إنقاذها بعدما واجهت مشكلات فنية كما تؤكد طهران، وهو ما يشير إلى غموض في وقت يزداد فيه التوتر بالخليج.