تعالى نشرب سيجارتين ونوصلك".. المشهد الأخير لقتيل "لقمة العيش" في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

48 ساعة من أعمال البحث والتحري قادت رجال الشرطة إلى حل ملابسات العثور على جثة شاب متحللة بالطريق المؤدي إلى مدينة زويل بمدينة السادس من أكتوبر.

وكشفت المعاينة عن أن الجثة لشاب ويدعى "هشام" في العقد الثالث من العمر، مقيم بمحافظة بني سويف، بها آثار ضرب بالرأس بآلة حادة، وعُثر على شريحة هاتف محمول في طيات ملابسه ساهم في كشف هويته.

وشكل العميد عاصم أبو الخير رئيس مباحث قطاع أكتوبر، فريق بحث رفيع المستوى بمشاركة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث قطاع أكتوبر، والمقدم مصطفى زيدان وكيل الفرقة؛ لكشف ملابسات الواقعة.

تحريات المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر توصلت إلى أن الضحية حضر منذ عدة أيام إلى القاهرة بحثا عن عمل، قاصدا معارفه بمنطقة الطوابق إلا أنه قرر بيع هاتفه لتوفير المال، وبحث عن مشتري بموقف سيارات الطوابق.

Advertisements

أحد السائقين عرض مساعدة الشاب في بيع هاتفه، واصطحب عامل كارتة غلى محل هواتف قدر قيمته بنحو 400 جنيه، واشترى عامل الكارتة الهاتف إلا أنهما لاحظا امتلاك الشاب العشريني مبالغ مالية أخرى فاختمرت في ذهنهما فكرة شيطانية لسرقته.

"تعالى نشرب سيجارتين في أكتوبر ونوصلك بعدها" عرض السائق على الشاب توصيله إلى وجهته بواسطة سيارته ربع نقل رفقة عامل الكارتة، وانطلقا إلى مدينة 6 أكتوبر، وفي أثناء الطريق وتحديدا بمدخل مدينة زويل، طلب "هشام" قضاء حاجته في منطقة خلاء، وباغته أحدهما بضربة بواسطة "عتلة حديدة" واستوليا على مبلغ 400 جنيه وفرا هاربين.

وتمكن النقيب أحمد راغب معاون مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر من ضبط المتهمين وهما: "كريم. م"، 27 سنة، عامل كارتة، والسائق "خميس. ع"، 31 سنة، وأقرا بجريمتهما.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمد عبد التواب نائب مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.