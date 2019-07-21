محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:
أشادت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، باختيار العاصمة الإدارية الجديدة مقرا لعقد المؤتمر الوطني السابع للشباب، في نسخته الجديدة.
ومن المقرر عقد المؤتمر الوطني السابع للشباب يومي 30-31 يوليو الجاري لتبادل الآراء حول أهم القضايا التي تهم قطاع الشباب والدولة المصرية.
وقالت النائبة، في بيان اليوم الأحد، إن المؤتمر فرصة قوية للحوار وتبادل الأسئلة بين الشباب المصرية وقيادات الدولة والوزراء والمسئولين، مؤكدة أن نجاح مؤتمرات الشباب الماضية يزيد من حرص الدولة على عقدها باستمرار وبشكل دوري ثابت.
وطالبت الشباب بالحرص على التسجيل لحضور جلسات وورش عمل المؤتمر، والتي سيتم عقد محاورها حول كل ما يهم ويشغل بال الرأي العام للشباب في مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر برلمانية تشيد باختيار العاصمة الإدارية لعقد مؤتمر الشباب السابع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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