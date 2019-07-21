نائب يطالب بتطبيق سياسات جاذبة للاستثمار في التعليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب أحمد علي:

قال فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن أحد أبرز المشكلات التي تواجه التعليم في مصر، ارتفاع كثافة الفصول، وقلة عدد المدارس في بعض المحافظات، بشكل لا يغطي مستوى الكثافة السكانية بها، وأحيانا يضطر الصغار إلى السير بالكيلومترات للوصول إلى مدارسهم.

وأضاف في بيان اليوم الأحد، أن ارتفاع كثافة الفصول ينتج عنه آثار سلبية مباشرة، تتمثل في قلة استيعاب الطلاب وتشتتهم، بالإضافة الى سرعة انتشار العدوى بين الطلاب في حالة إصابة أي منهم بأي مرض.

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وأكد ضرورة عودة الاهتمام بمشروع الاستثمار فى التعليم والذي يقوم على الشراكة بين القطاع الخاص والوزارة، حيث تمنح الوزارة الأراضى للمستثمرين لإنشاء مدارس مقابل حق انتفاع لمدة تصل إلى 30 سنة، وذلك للمساهمة في خفض كثافات الفصول الدراسية، وتطوير التعليم المصرى.

وطالب النائب بتطبيق السياسات الجاذبة للاستثمار في المؤسسات التعليمية والارتقاء بمستوياتها، من خلال توحيد تراخيص وإجراءات فتح المؤسسات التعليمية وتخفيض رسوم الجهات الحكومية.

كما طالب بتخصيص المزيد من الأراضي للمدارس برسوم أقل ولفترات سداد أطول، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين في التعليم، وتسهيل قوانين المباني وتوحيدها بين المحافظات.​