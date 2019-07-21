وفد "محلية النواب" يتفقد موزع الكهرباء بمطروح

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:
تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، الأحد، موزع الكهرباء لجامعة بمطروح بمنطقة الكيلو 8، برفقة اللواء مجدى الغرابلي محافظ مطروح.
واستمع الوفد البرلماني للمسئولين عن الكهرباء بالمحافظة والعاملين فى شرح تفصيل لمشروع الموزع الكهربائى للجامعة.
من جانبه، قال محافظ مطروح، إنه تم رصد مبلغ 2.8 مليون جنيه لقرية الزغيرات لتحويل الكابلات الهوائية لأرضية، موضحًا أنها مدرجة في الخطة، وسيتم توفير الخدمات الناقصة فى القرية.
وأشار محافظ مطروح، إلى أنه بعد موافقته أمس على توفير محول كهربائي بمركز الشباب بسيدى برانى تم اليوم بدء تركيب وتشغيل المحول.
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