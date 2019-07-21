الجيش السوري يصد هجومًا لمسلحين على محور القصابية بريف إدلب

تصدت وحدات من الجيش السوري، اليوم الأحد، لهجوم عنيف شنته مجموعات مسلحة على النقاط العسكرية العاملة على حماية قرية القصابية بريف إدلب الجنوبي بعد اشتباكات عنيفة، ودمرت عربات وآليات لمسلحي "جبهة النصرة" والتنظيمات التابعة له.
وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن وحدات من الجيش خاضت اشتباكات عنيفة مع مجموعات مسلحة شنت هجومًا
وأضافت سانا أن الاشتباكات انتهت بإفشال الهجوم والقضاء على المسلحين قبل وصولهم إلى أهدافهم وتدمير آليتين مصفحتين وعربة مشاة "بي أم بي" والقضاء على أعداد من المسلحين وإصابة آخرين.
وأشارت إلى أن التنظيمات المسلحة المهاجمة اعتدت بعدد من الصواريخ على مدينة محردة وبلدة جورين بريف حماة الشمالي الغربي ما تسبب بأضرار مادية في المكان.
وأفادت بأن وحدات الجيش رصدت أماكن إطلاق القذائف وردت عليها برميات مدفعية وصليات صاروخية ودمرت عدة منصات إطلاق ونقاطاً محصنة لمسلحي النصرة و"الحزب التركستاني" في الحويجة ودوير الأكراد والسرمانية في أقصى شمال غرب حماة.
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