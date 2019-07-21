قطار الحرمين يرفع طاقته الاستيعابية لـ 80 رحلة أسبوعياً

أضاف قطار الحرمين السريع، اليوم الأحد، رحلات جديدة ضمن جدول الرحلات، بهدف تسهيل تفويج وتنقل حجاج بيت الله بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأكدت إدارة قطار الحرمين - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - أنه تم إدراج الرحلات لتتوافق وتتناسب مع خطط تفويج وتنقل الحجاج بين الحرمين الشريفين لتصبح 64 رحلة أسبوعياً، مشيرةً إلى أنه سيتم إضافة خدمة القطارات المزدوجة لرفع السعة الاستيعابية لما يوازي 80 رحلة.
ويأتي إطلاق قطار الحرمين والذي يعد أحد أسرع 10 قطارات في العالم بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، بهدف توفير وسيلة نقل آمنة وسريعة وفق أعلى مستويات الكفاءة والمواصفات العالمية.
ويضم قطار الحرمين 35 قطاراً و5 محطات في مكة المكرمة – جدة – مطار الملك عبد العزيز (جدة) – مدينة الملك عبد الله الاقتصادية (رابغ) – المدينة المنورة، مرتبطة بشبكة كهربائية مزدوجة بطول
يذكر أن مشروع قطار الحرمين السريع دشنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في محرم 1440هـ ، لتسهيل تنقل ضيوف الحرمين من كافة دول العالم ومن الداخل خلال مواسم الحج والعمرة، وتقديم خدمة سريعة وآمنة لهم بين المدينتين المقدستين.
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