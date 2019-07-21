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مسيرة في هونج كونج للمطالبة بالتحقيق في تعامل الشرطة مع المتظاهرين

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نظم عشرات الآلاف مسيرة في هونج كونج، اليوم الأحد؛ للمطالبة بإجراء تحقيق مستقل في تعامل الشرطة خلال التظاهرات المناهضة لمشروع قانون تسليم مشتبهين مثير للجدل.
وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية

أن المتظاهرين ارتدوا قمصانًا سوداء وحملوا لافتات تطالب بالتحقيق المستقل من أجل حماية حكم القانون كما هتفوا هتافات تطالب بـ"تحرير هونج كونج وتحقيق الديمقراطية".
وكانت التظاهرات الحاشدة انطلقت الشهر الماضي؛ اعتراضًا على مشروع قانون يسمح بتسليم المشتبهين إلى البر الرئيسي في الصين لمحاكمتهم، وأعلنت كاري لام الرئيسة التنفيذية لهونج كونج وقف المشروع إلا أن متظاهرين يرون الخطوة غير كافية ويطالب بعضهم باستقالتها.
 
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