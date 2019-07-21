للتقديم من هنا.. الحرس الوطني السعودي يعلن وظائف عبر جداره الإلكتروني

أعلنت وزارة الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، عن فتح باب التقديم علي وظائف معلنة عبر تطبيق جداره الإلكتروني.

وقالت الوزارة، في بيان لها، اليوم الأحد، إن عدد الوظائف المتاحة هي 94 وظيفة، من الرجال والنساء، يبدأ التقديم عليها من اليوم الأحد، وحتي الخميس المقبل.

إقرأ إيضًا.. أجير.. موقع إلكترونى للوظائف الشاغرة بالسعودية في الحج

وأشارات الوزارة، إلي أنه يلزم جميع المتقدمين على وظائف الحرس الوطني، التأكد من صحة البيانات الموجودة في جدارة، من خلال وزارة الخدمة المدنية؛ لتطابقها حال الترشيح في إحدى الوظائف الشاغرة.

Advertisements

من يحق له التقديم عبر موقع جدارة

-شهادة من معهد ذي تخصص، أو الدبلومات المتوسطة التي تكون بعد المرحلة الثانوية أو ما يعادلها.

-شهادة من خريج الجامعات أو الحاصلون على درجة البكالوريوس.

- الحاصلون على دبلومة ما بعد الجامعة، أو الحاصلون علي درجة الماجستير.

- خريجو البرامج الإعدادية

-هناك أولوية للحاصلين على التخصصات غير التربوية.

- كل من حصل على درجة علمية من خارج المملكة.

التقديم علي الوظائف عبر الموقع جدارة من هنا