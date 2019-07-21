رواية مهمة تصحبها ميركل خلال إجازتها المرضية.. ما هي؟

من المقرر أن تأخد المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، إجازة طويلة بسبب تعرضها للارتجاف المتكرر في الفترة الأخيرة.

قالت صحيفة بيلد الألمانية إن المستشارة أنغيلا ميركل ستأخذ إجازة ستستغرق 28 يومًا، ستقضيها في جبال الألب على الأرجح.

علمت الصحيفة بأن ميركل تأخذ معها رواية "المرأة المرتجفة"، أو حكاية أعصابي للكاتبة الأمريكية سيري هستفيدت، التي تحكي قصة امرأة تعاني من نوبات ارتجاف لا يمكن السيطرة عليها.

أصيبت ميركل بسلسلة من نوبات الارتعاش

منذ 18 يونيو الماضي، لكنها أكدت مرارًا أنها بخير وقادرة على أداء مهامها.

وأثارت نوبات الارتعاش، التي أصابت ميركل أثناء وقوفها في مراسم استقبال مسئولين، قلق الألمان الذين يعتبرون ميركل رمزًا للصلابة في عالم مضطرب، كما أثارت تساؤلات بشأن حالتها الصحية، وما إذا كان جدول أعمالها مرهقًا بشكل يفوق احتمالها.

وتجاهلت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، المخاوف بشأن صحتها، قائلة

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إن لديها مصلحة شخصية في الحفاظ على صحتها والاستمتاع بحياتها بعد السياسة.

وقالت إنها تتفهم الأسئلة المتعلقة بصحتها بعد 3 حوادث وقعت أخيرًا وهزت جسدها وهي تقف في المناسبات العامة، إلا أنها لفتت إلى أنها تدرك مسئوليتها كمستشارة، ويمكنها ممارسة هذه الوظيفة، وأضافت أنه لا يوجد سبب يدعو للقلق.

تقود ميركل أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، ومن المعروف عنها أخلاقياتها في العمل، وتفوقها على قادة آخرين في قمم الاتحاد الأوروبي بقدرتها على التركيز على تفاصيل المناقشات المعقدة التي تستمر حتى الليل.

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