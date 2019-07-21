واشنطن بوست: استيلاء طهران على ناقلة نفط بريطانية يهدد بنشوب أزمة دولية

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية اليوم الأحد أن استيلاء إيران على ناقلة نفط بريطانية يهدد بنشوب أزمة دولية كبيرة ، مع عدم تراجع أي من الجانبين عن المواجهة التي كشفت ضعف العالم أمام تصميم طهران على مقاومة العقوبات الأمريكية.

وأضافت الصحيفة إن بريطانيا حذرت من أنه ستكون هناك عواقب وخيمة إذا فشلت إيران في إطلاق سراح الناقلة، التي تم الاستيلاء عليها يوم الجمعة

الماضي في مضيق هرمز الممر المائي الضيق والمزدحم الذي يمر عبره خمس النفط العالمي.وأشارت الصحيفة إلى أن إيران، مع ذلك، لم تظهر أي تراجع، وقالت إن إيران انتقمت من مصادرة بريطانيا لناقلة نفط إيرانية في البحر المتوسط في وقت سابق من هذا الشهر بسبب انتهاكات مشتبه بها لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا.



وتابعت الصحيفة أنه لا علاقة للعقوبات الأوروبية بتلك الأمريكية المفروضة حديثا على إيران بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب العام الماضي من الاتفاق النووي الإيران ضد رغبات الأطراف الأخرى، بما في ذلك بريطانيا في محاولة لإجبار طهران على إعادة التفاوض بشأن شروط الاتفاق.



ورأت الصحيفة أن الاستيلاء على الناقلة البريطانية بعث برسالة إلى العالم مفادها أن إيران لديها القدرة على منع الشحن التجاري في مضيق هرمز كلما اختارت، على الرغم من إرسال تعزيزات أمريكية وبريطانية إلى المنطقة لحماية الشحن الدولي.