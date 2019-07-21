لوفتهانزا تستأنف رحلاتها من فرانكفورت وميونيخ إلى القاهرة اليوم

قالت شركة طيران لوفتهانزا إنها سوف تستأنف رحلاتها من فرانكفورت وميونيخ إلى القاهرة، اليوم الأحد، بعدما أوقفتها أمس السبت.

كانت صحيفة فايننشنال تايمز نقلت عن متحدث

باسم الشركة قوله إن الشركة أوقفت بشكل مؤقت رحلاتها إلى القاهرة كإجراء وقائي في الوقت الذي تجري فيه مزيدًا من التقييم.

يأتي ذلك عقب إعلان شركة الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيروايز) تعليق رحلاتها إلى القاهرة لمدة أسبوع بسبب مخاوف أمنية من دون أن تذكر تفاصيل بشأن الدافع وراء هذه الخطوة.