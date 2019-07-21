بومبيو يناقش الهجرة والتجارة مع وزير خارجية المكسيك

يلتقي وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اليوم الأحد، مع وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إيبرارد لمناقشة الهجرة والتجارة في ظل توتر متزايد بين البلدين قبيل انقضاء أجل اتفاق أوقف تهديدات بفرض رسوم جمركية على صادرات مكسيكية.



وبموجب الاتفاق المبرم في يونيو مع الولايات المتحدة، تفادت المكسيك رسوماً جمركية عقابية على الشحنات المكسيكية المتجهة للولايات المتحدة هدد بها الرئيس دونالد ترامب، وذلك بالتعهد بوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين القادمين من أميركا الوسطى بحلول 22 يوليو.



ويأتي اللقاء المقرر له في العاشرة والنصف صباحاً (بالتوقيت المحلي) في مكسيكو سيتي بين بومبيو وإيبرارد قبل يوم من انتهاء أجل الاتفاق البالغ 45 يوماً وفي ظل جدال بين مشرعين أميركيين حول اتفاق تجارة إقليمي من المقرر أن يحل محل اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا).

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وإذا خلصت الولايات المتحدة إلى أن المكسيك لم تفعل ما يكفي لإيقاف تدفق المهاجرين، فسيبدأ البلدان محادثات بشأن تغيير القواعد بحيث يقدم معظم طالبي اللجوء طلباتهم في المكسيك وليس الولايات المتحدة.