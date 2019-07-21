مقتل 27 من طالبان في غارة جوية أميركية بأفغانستان

لقي 27 مسلحاً من حركة طالبان حتفهم وأصيب 18 آخرون في غارة جوية نفذتها القوات الأميركية استهدفت تجمعاً كبيراً لعناصر طالبان في منطقة "شوراباك" بإقليم قندهار، جنوبي أفغانستان، بحسب ما ذكره قائد شرطة الإقليم.

ونقلت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد، عن قائد شرطة قندهار، الجنرال، تادين خان أشاكزاي، إن القوات الأميركية استهدفت المسلحين بعد وقت قصير من وصولهم إلى مجمعاتهم.

وأضاف تادين خان أن المسلحين وصلوا إلى وادي "جوليستان" بمنطقة شوراباك على متن مركبات، طراز "لاند كروزر" لزيارة مقراتهم.

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