كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط قذيفة على منطقة سعسع في القنيطرة السورية ومقتل شخصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل سائق وطفلة وأصيبت 3 نساء بعد سقوط قذيفة على سيارة بمنطقة سعسع في القنيطرة جنوبي سوريا.

وأفادت وكالة "سانا" الرسمية: "سقوط قذيفة على سيارة مدنية في منطقة سعسع بالقنيطرة ما تسبب باستشهاد سائق السيارة وطفلة كانت قرب مكان سقوط القذيفة إضافة إلى إصابة ٣ نساء".

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من جهة ثانية ذكرت الوكالة أن الجهات المختصة في محافظة القنيطرة "عثرت اليوم على أسلحة وذخيرة وأدوية وقواعد أجهزة رصد غربية الصنع وآليات إسرائيلية من مخلفات الإرهابيين بريف القنيطرة".