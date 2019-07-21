كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألمانيا تحذر من التصعيد بعد احتجاز إيران ناقلة نفط بريطانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس من تصاعد العنف بعد احتجاز إيران ناقلة نفط بريطانية في الخليج.

ويذكر أن بريطانيا كانت هددت إيران بعواقب وخيمة، تضامناً مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال ماس لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "يتعلق الأمر بمنع نشوب حرب... جميع المساعي مع الشركاء الأوروبيين ودول المنطقة موجهة نحو ذلك".

وأشار الوزير الاتحادي إلى أنه بعد التطورات الأخيرة صار الوضع في منطقة الخليج "أكثر جدية وخطورة" مما مضى، مضيفاً: "لا يمكن أن يكون هناك رابحون في أي تصعيد عسكري لا يمكن السيطرة عليه... من الممكن أن يكون هناك خاسرون فحسب".

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وقال ماس: "خاصة في طهران، يتعين على المرء حالياً التعامل على قدر المسؤولية وعدم الاستمرار في تحريك دوامة التصعيد"، مؤكداً أنه من المهم حالياً ألا تدع أصوات العقل المجال للمحرضين.

وأضاف أن تحقيق ذلك يتطلب "دبلوماسية حكيمة تفتح قنوات الحوار وتجد سبلاً من أجل بناء الثقة والحد من التوتر -حتى وإن كان ذلك يبدو شاقاً".

ويذكر أن ناقلة النقط "ستينا إمبيرو" أبحرت وهي ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز قبل أن يتم احتجازها من قبل إيران.

وبحسب بيانات إيرانية، يشتبه أن الناقلة لم تمتثل للوائح دولية.