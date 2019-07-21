كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس أوكرانيا يتعهد بإنهاء حصانة المشرعين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح الرئيس الأوكراني إن إحدى المهام الأولى للبرلمان الجديد في البلاد يجب أن تكون النظر في رفع قانون يمنح الحصانة من المقاضاة لأعضاء البرلمان.

أدلى فولوديمير زيلينسكي بهذا التعليق اليوم الأحد بعد إدلائه بصوته في الانتخابات البرلمانية المبكرة في أوكرانيا، حيث ينظر إلى الحصانة البرلمانية على نطاق واسع على أنها تسهم في الفساد.

تولى زيلينسكي منصبه في مايو، مما أثار موجة من الاستياء من الفساد المستشري في أوكرانيا. وقال للصحفيين "في النهاية، يجب أن نأخذ الحصانة".

وأظهر الاستطلاع قبل التصويت حصول حزب زيلينسكي على أكبر حصة من الدعم في الانتخابات، لكن من غير الواضح ما إذا كان ذلك سيؤدي إلى الفوز بأغلبية 424 مقعدًا في البرلمان.