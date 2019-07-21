كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تقصف أهدافا في شمال العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أغار سلاح الجو التركي على أهداف تابعة لمنظمة "بي كا كا" شمالي العراق، في خطوة تأتي بالتوازي مع عملية "المخلب".

ونشرت وكالة الأناضول بيانا لوزارة الدفاع التركية، صباح الأحد، قالت فيه إن المقاتلات التركية شنّت غارة ضد "بي كا كا" في منطقة "متينا" شمالي العراق، بالتوازي مع عملية "المخلب"، مشيرة إلى أن الغارة استهدفت أسلحة وتحصينات ومخابئ تابعة للمنظمة الانفصالية.

وكانت وزارة الدفاع التركية قد قالت إن جنديا تركيا قتل وأصيب ستة آخرون في عملية أمنية بشمال العراق شهدت اشتباكات مع مسلحين من حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.

Advertisements

وشن الجيش التركي الأسبوع الماضي ما وصفه بأنه المرحلة الثانية من حملة أمنية أطلق عليها اسم "عملية المخلب" في شمال العراق. وبدأت تلك الحملة للمرة الأولى في 27 مايو في منطقة هاكورك في شمال العراق مستهدفة حزب العمال الكردستاني بالمدفعية والقصف الجوي إضافة إلى القوات الخاصة. بحسب "رويترز".

وتنشط عناصر من حزب العمال الكردستاني في شمال العراق خاصة في منطقة قنديل الواقعة جنوبي هاكورك. وقالت أنقرة إن عملية المخلب تهدف لتدمير ملاجئ وكهوف يستخدمها الحزب و"تحييد" أفراده. ويستخدم لفظ تحييد في العادة للإشارة إلى القتل لكن يمكن استخدامه أيضا للإشارة إلى الإصابة أو الأسر.

وشنت تركيا ضربات جوية متكررة على المنطقة لكن الحملة الجارية حاليا شملت قصفا بالمدفعية وعمليات برية.