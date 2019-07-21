كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل أربعة بسبب مزاعم السحر في الهند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت السلطات الهندية، اليوم الأحد، إن أربعة أفراد من عائلة، بينهم امرأتان، قُتلوا على أيدي زملائهم من القرويين في قلب القبائل بوسط الهند بسبب مزاعم بالسحر.

ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، تعرض أربعة شيوخ من أسرة قبلية، تتراوح أعمارهم جميعًا في الستينيات من العمر، لهجوم من قرابة عشرة قرويين يحملون العصي خارج منزلهم في وقت متأخر من يوم السبت.

وأكد شاشي رانجان، نائب مفوض منطقة جومالا في ولاية جهارخاند، لوكالة "فرانس برس": "أن هذا مرتبط ببعض الممارسين الغامضين المحليين الذين ألقوا باللوم على بعض التطورات السلبية في القرية القبلية على أفراد هذه العائلة".

جومالا، هي المنطقة ذات الكثافة القبلية التي تسيطر عليها الغابات، على بعد نحو 100 كيلومتر من العاصمة الإقليمية رانشي.

وحسبما نقلت صحيفة "ستريتس تايمز"، أضاف المسؤول: "توجد قوات إضافية في قرية سيسكاري منذ أن علمت السلطات بالحادث".

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وأوضح: "أنه أمر سلمي ولكن لا أحد، ولا حتى الناجين من الأسرة، يقولون أي شيء، ربما خوفًا".

وقال المسؤول الأقدم في المقاطعة، إنه لم يتم القبض على أي شخص مع استمرار التحقيقات.

يقول الخبراء، إن الاعتقاد في السحر والعرافة ما زال منتشرًا في المجتمعات الريفية الفقيرة في جميع أنحاء الهند، وخاصة في المجتمعات القبلية المنعزلة.

قُتل أكثر من ألفي شخص - كثير منهم من النساء - في الهند للاشتباه في أنهم من السحر بين عامي 2000 و 2012 ، طبقًا لمكتب سجلات الجريمة الوطنية.

أدخلت بعض الولايات، بما في ذلك جهارخاند ، قوانين خاصة لمحاولة كبح الجرائم ضد الأشخاص المتهمين بالسحر والخرافات.