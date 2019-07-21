بدون رحمة.. شاب يقتل جدته بهراوة في الدار البيضاء -التفاصيل

اهتزت مدينة الدارالبيضاء على وقع جريمة بشعة، أمس السبت، في حي المعلم عبد الله في الألفة، بعدما قتل شاب جدته المسنة، من دون أي رحمة.

واستفاق سكان حي المعلم عبد الله، صباح أمس السبت، على صراخ الجدة، التي انهال عليها حفيدها بالضرب المبرح، إلى أن وفاتها المنية.

وبحسب شهادات الجيران المختلفة، فإن الشاب كان في حالة تخدير متقدمة، وانهال على جدته، التي كانت تقطن معه في المنزل نفسه بالضرب بواسطة هراوة؛ وإلى حدود الساعة تجهل أسباب إقدامه على هذا الفعل الشنيع.

وأكد المصدر ذاته أن المصالح الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على المتهم، في منطقة الحي الحسني، وتم فتح تحقيق في الموضوع لمعرفة ملابسات هذه الواقعة.