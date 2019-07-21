بشكل رسمي.. حسن أوتقلا مستشارا شخصيا للملك ألكسندر والملكة ماكسيما

أعلن القصر الملكي في هولندا، أول أمس الجمعة، تعيين الشاب المغربي حسن أوتقلا، مستشارا شخصيا للملك “ويليام ألكسندر” والملكة “ماكسيما”، وذلك بشكل رسمي.

وسيبدأ حسن أوتقلا، المولود عام 1983، والذي ينحدر من قلعة مكونة في إقليم تنغير، مهامه كمستشار لملك هولندا اعتبارا من 15 غشت المقبل، خلفا لـ”برام جيل”، نائب الأمين العام للملك، منذ فبراير الماضي.

ودرس حسن أوتوكلا، المزداد عام 1983، العلوم السياسية في جامعة أمستردام، ثم عمل، بعد التخرج، أكثر من أربع سنوات مستشارا إداريا، منذ عام 2011، كما شغل العديد من المناصب في هيأة الأسواق المالية الهولندية، آخرها حين كان مسؤولا عن تنسيق أنشطة السياسة العامة والاستراتيجية.

وتعود أصول مستشار الملك الهولندي الجديد إلى مدينة قلعة مكونة، ضمن تراب درعة تافيلالت.