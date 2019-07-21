محام مصري يطالب باعتقال الدراجي بتهمة الإرهاب ومنعه دخول مصر

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طالب محام مصري يدعى أيمن محفوظ عبد المجيد، السلطات المصرية منع الجزائري حفيظ دراجي، معلق قنوات “بي ان سبور” القطرية، من دخول التراب المصري.
واعتبر المحامي المذكور في بلاغ أرسله إلى النائب العام المصري، الزيارة التي قام بها دراجي إلى منزل والدة نجم الكرة المصرية محمد أبوتربكة، حيث التقى أفراد عائلته، بأنها حملة إرهابية على مصر وشعبها.
وأضاف أيمن محفوظ في البلاغ ذاته، أن زيارة المعلق الجزائري إلى عائلة أبوتريكة، يرمي دراجي من ورائها إلى إفساد العلاقة بين مصر والجزائر، وليس من أجل توطيدها، مطالبا النائب العام بإصدار مذكرة توقيف دولية ضد دراجي بتهمة دعم الإرهاب.
يذكر أن حفيظ دراجي، قام بداية الأسبوع الماضي بزيارة إلى عائلة نجم الأهلي السابق، علما أن الأخير ممنوع من دخول التراب المصري، من طرف النظام الحاكم، الذي يعيد سبب المنع إلى تورطه مع جماعة الإخوان المسلمين المصنفة كتنظيم إرهابي بمصر.
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