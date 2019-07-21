مقتل العيسوي: اتهام شاب بالتسبب بالوفاة على خلفية نزاع مع ابنها

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة إلى المحكمة اليوم، الأحد، لائحة اتهام ضد الشاب عمر مصراتي (23 عاما) من الرملة على خلفية تورطه في ملف جريمة قتل انتصار العيسوي (53 عاما) من الرملة في شهر أيار/ مايو الماضي.

ويُستدل من لائحة الاتهام أنه "نشب جدال بين المتهم وجاره، ابن الضحية انتصار عيسوي، على خلفية مجهولة، في تاريخ 25.05.2019 نشب شجار بينهما أصيب خلاله المتهم، وبعد إصابته قرر المتهم تهديد وإصابة ابن المرحومة وعائلته بواسطة إطلاق نار على منزلهم. وفي اليوم ذاته وصل المتهم بواسطة دراجة كهربائية وكان بحوزته مسدسا، وكان ملثما وقام بإلغاء كاميرات المراقبة في المنزل من أجل عدم مشاهدته خلال خروجه لتنفيذ جريمته. وفي ساعات المساء، خرج المتهم على الدراجة ووصل إلى منزل المرحومة وقام من مسافة عشرات الأمتار بإطلاق 13 رصاصة أصابت منزل العائلة وسيارة أخرى كانت مركونة في المكان".

وبحسب لائحة الاتهام فإنه "خلال إطلاق النار تواجدت المرحومة بجانب مدخل المنزل وأصيبت من رصاصة اخترقت الباب، ونقلت إلى المستشفى بحالة حرجة توفيت على إثرها. كما أصابت إحدى الرصاصات شخصا كان مارا من المكان ما أدى إلى إصابته بساقه".

ووفقا للائحة الاتهام فإن "المتهم بعمليته هذه تسبب بوفاة المرحومة". كما نسبت إليه تهم حيازة السلاح والتسبب بأضرار وتشكيل خطر على حياة المواطنين.