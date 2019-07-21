المنتجات النفطية : خزيننا من المشتقات بلغ معدلات قياسية غير مسبوقة

كشف مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم الاحد، عن وصول الخزين الإحتياطي من المشتقات النفطية عامة الى معدلات قياسية غير مسبوقة، فيما اشار الى أن تجهيز مادتي البنزين وزيت الوقود يسير بإنسيابية عالية يتبع..

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