'حيلة بسيطة' تطيل عمر البطارية في آيفون

إذا كنت من مستخدمي هواتف آيفون، وصرت تشتكي من النفاد السريع للبطارية، فإن هناك أشياء كثيرة يمكن القيام بها حتى تحافظ على الطاقة في جهازك، عوض أن تضطر إلى معاودة الشحن طيلة الوقت.
ويلجأ مستخدمو الهاتف، إلى خفض بريق الشاشة، كما قد يحولون الجهاز إلى وضع "اقتصاد الطاقة"، حين تتراجع نسبة الشحن، لكن هذه المزايا ليست هي الخيارات الوحيدة المتاحة.
وبما أن التطبيقات مسؤولة عن استهلاك قدر كبير من الطاقة في هواتفنا، فإنه بوسع مستخدم "آيفون" أن يحل المشكل من خلال خطوات بسيطة لا تستغرق سوى ثوان.
ولأجل القيام بهذا الأمر، يتعين عليك أن تذهب إلى قسم الإعدادات ثم إلى "القسم العام"، وعندها ستجد خاصية "تحديث التطبيقات في الخلفية" أو "Background app refresh".
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