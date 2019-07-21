'حيلة بسيطة' تطيل عمر البطارية في آيفون

وأضحت قوة البطارية، أحد المعايير المهمة في الهواتف الذكية، لاسيما أننا نستخدم الأجهزة في إجراء المكالمات والاتصال بالانترنت والاستماع إلى الموسيقى ومشاهدة مقاطع الفيديو.

ويلجأ مستخدمو الهاتف، إلى خفض بريق الشاشة، كما قد يحولون الجهاز إلى وضع "اقتصاد الطاقة"، حين تتراجع نسبة الشحن، لكن هذه المزايا ليست هي الخيارات الوحيدة المتاحة.



وبما أن التطبيقات مسؤولة عن استهلاك قدر كبير من الطاقة في هواتفنا، فإنه بوسع مستخدم "آيفون" أن يحل المشكل من خلال خطوات بسيطة لا تستغرق سوى ثوان.

ولأجل القيام بهذا الأمر، يتعين عليك أن تذهب إلى قسم الإعدادات ثم إلى "القسم العام"، وعندها ستجد خاصية "تحديث التطبيقات في الخلفية" أو "Background app refresh".