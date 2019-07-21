أعلنت وزارة الداخلية، الاحد، عن ضبط بـ ٧٧ الف حبة من الحبوب المخدرة والموثرات العقلية مخبأة داخل عجلة براد في الموصل، فضلا عن اعتقال شخصين احدهم سائق العجلة وآخر حاول دفع رشوى لاخراج العجلة والمواد التي بداخلها. وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مديرية مكافحة المخدرات التابعة لقيادة شرطة نينوى وبناء على معلومات استخبارية دقيقة قامت بضبط ٧٧ الف حبة من الحبوب المخدرة والموثرات العقلية مخبأة داخل عجلة براد بدون اي اوراق وموافقات رسمية"، مبينا أنه "تم ضبط الحبوب المخدرة مع العجلة والقبض على سائقها في سيطرة العقرب جنوبي مدينة الموصل".



ولفتت الوزارة الى، أنه "بعد استحصال موافقة قاضي التحقيق المختص القي القبض على متهم بالجرم المشهود خلال تقديمه مبلغ الف دولار امريكي رشوة لأحد المنتسبين مقابل اطلاق سراح العجلة مع الحبوب المخدرة اعلاه"، مبينة أنه "تم القبض عليه باحد المطاعم في الجانب الايمن لمدينة الموصل".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط الآف الحبوب المخدرة واعتقال شخصين في عمليتين امنيتين بالموصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.