نائب يرجح تأجيل التصويت على قانون الانتخابات لوجود مشاكل سياسية

وقال صباح الطلوبي العكيلي في حديث لـ الخليج 365، إن هناك العديد من الملفات المرتبطة بقضية انتخابات مجالس المحافظات وقانونها الموجود حاليا ضمن عمل مجلس النواب، مبينا ان القانون بحاجة الى مزيد من الحوارات والنقاشات حول العديد من القضايا المرتبطة به خاصة بوجود العديد من الحلقات الزائدة التي نحتاج الى ترتيب وضعها.واضاف العكيلي، ان الكتل السياسية تعمل بجهد كبير لمعالجة المشاكل السياسية المرتبطة بقضية الانتخابات، مرجحا، ان يتم ترحيل مشروع القانون الى الفصل التشريعي المقبل لتنضيجه بشكل اكبر.

وكان مجلس النواب قرر بجلسته التي عقدت الخميس 11 تموز 2019 تاجيل التصويت على التعديل الاول لمشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية دون تحديد موعد جديد للتصويت عليه.

