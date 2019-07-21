الجمارك: استرداد أكثر من ٢٠ مليار دينار كفروقات ترسيم السيارات المستوردة

وجاء في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه: "حرصأ منها على تعظيم الإيرادات الهيئة العامة للجمارك تعلن (الهيئة) عن استردادها (٢٠,٤٥٠,٩٩٣,١٨٤) مليار دينار إلى خزينة الدولة كفروقات رسم بعد متابعة الهيئة للمتهربين من دفع الرسوم الجمركية المترتبة على السيارات المستوردة".وأوضحت الهيئة في بيانها، أن "هذه المبالغ تم استردادها كجزء من واجباتها في إجراء التدقيق اللاحق على المعاملات الجمركية للتأكد من صحة ودقة ترسيم البضائع والسيارات المستوردة"، مبينةً أن "المبالغ المستردة من ثلاثة منافذ جمركية هي منفذ أم قصر الشمالي ومنفذ سفوان ومنفذ طريبيل الحدودي".

وأكدت الهيئة، أنها "ماضية في استرداد جميع المبالغ المترتبة بذمة المتهربين من دفع الرسوم الجمركية، وأنها تمثل توجهات الحكومة بكل قوة في محاربة الفساد والمفسدين"، محذرة "كل من تسول له نفسه التلاعب بالمعاملات الجمركية بهدف التهرب من الرسوم".