أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الأحد، عن استرداد أكثر من ٢٠ مليار دينار كفروقات ترسيم السيارات المستوردة، مؤكدةً مضيها في استرداد جميع المبالغ المترتبة بذمة "المتهربين" من دفع الرسوم الجمركية.
وأوضحت الهيئة في بيانها، أن "هذه المبالغ تم استردادها كجزء من واجباتها في إجراء التدقيق اللاحق على المعاملات الجمركية للتأكد من صحة ودقة ترسيم البضائع والسيارات المستوردة"، مبينةً أن "المبالغ المستردة من ثلاثة منافذ جمركية هي منفذ أم قصر الشمالي ومنفذ سفوان ومنفذ طريبيل الحدودي".
وأكدت الهيئة، أنها "ماضية في استرداد جميع المبالغ المترتبة بذمة المتهربين من دفع الرسوم الجمركية، وأنها تمثل توجهات الحكومة بكل قوة في محاربة الفساد والمفسدين"، محذرة "كل من تسول له نفسه التلاعب بالمعاملات الجمركية بهدف التهرب من الرسوم".
كانت هذه تفاصيل خبر الجمارك: استرداد أكثر من ٢٠ مليار دينار كفروقات ترسيم السيارات المستوردة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.