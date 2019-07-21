الصناعة توقع عقداً لتصدير 3 الاف طن من 'البرايمر' إلى الإمارات شهرياً

أعلنت وزارة الصناعة، الأحد، عن توقيع عقد لتصدير 3 الاف طن من منتج "البرايمر" إلى الإمارات بشكل شهري.
وأضاف غضيب، أن "مادة البرايمر تستخدم في عزل كافة الأنابيب الحديدية المدفونة تحت الأرض كالانابيب النفطية ومجاري الهواء وغيرها إضافة إلى استخدامها كأول طبقة قبل البدء بالتبليط على التراب أي طبقة رابطة بين طبقات التبليط فضلا عن استخدامات أخرى".
وأشار غضيب، إلى أن "شركته اتجهت نحو تصدير منتج البرايمر لعدم وجود إقبال محلي عليه يتلاءم مع الطاقات الإنتاجية العالية لهذه المادة"، متابعاً أن "الكميات التي تم تصديرها خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت أكثر من 32 الف طن".
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