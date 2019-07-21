وجهّت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، سؤالا برلمانيا الى رئيس مؤسسة السجناء بشأن اسباب ايقاف مستحقات 520 شخصا من محتجزي رفحاء، بحسب وثيقة حصلت عليها الخليج 365. وفي ادناء نسخة من الوثيقة..

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كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. لجنة برلمانية تسأل عن أسباب ايقاف مستحقات 520 شخصا من محتجزي رفحاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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