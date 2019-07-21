مرحلة جديدة باليمن وتحرير طرابلس.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.



ففي عالم السياسة تتابعون حكومة أردوغان تنتهك الدستور.. تجاهلت آلاف طلبات الإحاطة، وبالشائعات والفتن.. "الإخوان" تثير القلاقل في السودان، والجيش الليبي يؤكد أن معركة تحرير طرابلس تقترب من النهاية ويدعو لتجهيز المستشفيات استعدادا لدخول طرابلس، وأمن أردوغان يفض مسيرة للمعارضة بالقوة المفرطة، وبولندا تدعو إيران إلى احترام معايير حرية الملاحة، وبريطانيا تعتزم تجميد الأصول الإيرانية بعد احتجاز ناقلة النفط، وقرقاش يؤكد استعداد التحالف العربي لمرحلة جديدة باليمن، وإرهاب إيران يتمدد ومليشياتها تجتاح كردستان‎ العراق.

أما في الاقتصاد، فتطالعون نائب زعيم المعارضة يؤكد أن تركيا على حافة الإفلاس وأردوغان عاجز، وجيوب الأتراك.. ملاذ أردوغان لتغطية أزمة السيولة الطاحنة، و77 مليار دولار تجارة الصين الزراعية مع دول الحزام والطريق.

كما تتناول "العين الإخبارية" بالأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث الرياضية والفنية والمتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع وتكنولوجيا السيارات.

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