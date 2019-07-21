مستشار الأمن القومي الأمريكي بولتون يزور كوريا الجنوبية 23 و24 الشهر الجاري

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مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون

ذكر المكتب الرئاسي في سول اليوم الأحد أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون من المقرر أن يزور كوريا الجنوبية يومي 23 و24 من تموز/ يوليو الجاري، طبقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم.

وتعتبر زيارة بولتون بمفرده للبلاد هي الأولى من نوعها منذ توليه المنصب في آذار/مارس العام الماضي. وقالت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي، كو مين-جونج عبر رسائل قصيرة للصحفيين إنه من المقرر أن يجتمع مستشار الأمن الوطني للمكتب الرئاسي جونج وي-يونج مع بولتون غدا الاثنين 24 تموز/يوليو في العاصمة سول لمناقشة القضايا الرئيسية التي تهم البلدين، وبينها إنشاء نظام السلام الدائم من خلال نزع السلاح النووي الكامل من شبه الجزيرة الكورية، وسبل تعزيز التحالف بين البلدين.

وأضافت المتحدثة أنه من المقرر أيضا أن يلتقي بولتون مع وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج-هوا، ووزير الدفاع جونج كيونج-دو أثناء زيارته للبلاد.

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وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جاريت ماركيز غرد على موقع التواصل الاجماعي "تويتر" أمس السبت أن بولتون "غادر البلاد متوجها إلى اليابان وكوريا الجنوبية لإجراء محادثات مع الحليفين والصديقين الرئيسيين."

وتأتي أنباء زيارة بولتون بعد يوم واحد من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده للمساعدة في حل التوترات المتفاقمة بين كوريا الجنوبية واليابان في حال لزم الأمر.

ويحتدم الخلاف التجاري بين كوريا الجنوبية واليابان الأمر الذي يثقل كاهل التحالف الثلاثي للولايات المتحدة مع الدولتين. كما حذرت بيونج يانج الأسبوع الماضي من أن التدريبات العسكرية الأمريكية- الكورية الجنوبية يمكن أن تهدد المحادثات التي اتفق عليها الرئيس الامريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج -أون في حزيران/يونيو الماضي.