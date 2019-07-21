الان تتابع وزارة الدفاع البريطانية ردا على سؤال بفرض عقوبات على إيران: نبحث الخيارات والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 11:12 ص, 21 يوليو 2019 م التعليقات: 0 بعد احتجاز ناقلة بريطانية لندن- الخليج 365: قال وزير بوزارة الدفاع البريطانية ردا على سؤال بشأن فرض عقوبات على إيران أن الحكومة البريطانية تبحث الخيارات.

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