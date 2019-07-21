البرلمان الإيراني يتفاخر باحتجاز الناقلة البريطانية

كشف رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي لاريجاني لوسائل إعلام بلاده بشعوره بالفخر إزاء قيام الحرس الثوري باحتجاز نقالة النفط البريطانية.

وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية أن كلام لاريجاني جاء خلال الجلسة العلنية للمجلس بناء على مطالبة أحد أعضاء المجلس بالتحدث عن إنجازات الحرس الثوري الإيراني والقوات البحرية فيما يتعلق بتوقيف الناقلة

البريطانية، زاعماً أن "الحرس الثوري قام بالرد عليهم (البريطانيين)"، في إشارة إلى احتجاز البحرية البريطانية لناقلة نفط إيرانية مطلع الشهر الجاري قبالة موقع الصخرة في مضيق جبل طارق.

وفي وقت لاحق من الجلسة، نشر مجلس الشورى بياناً يشيد بما اعتبره إنجازات وإجراءات الحرس الثوري.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن في بيان أول أمس توقيف ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز ونقلها إلى السواحل الإيرانية، مدعياً أنها لم تراعِ القوانين الدولية البحرية.