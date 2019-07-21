مقتل عنصرين من الحرس الثوري في اشتباكات جنوب شرقي إيران

لقي عنصران من الحرس الثوري الإيراني حتفهما في اشتباكات وقعت جنوب شرقي البلاد اليوم الأحد.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن دائرة العلاقات العامة التابعة لمقر القدس في الحرس الثوري، أن اشتباكات اندلعت فجر اليوم بين عناصر من القوة التابعة للمقر و ما أسمته "مجموعة إرهابية" في منطقة كشتغان بسراوان بمحافظة سيستان وبلوشستان.

وأسفرت الاشتباكات عن إصابة اثنين آخرين من حرس الحدود.

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ولم تذكر الوكالة شيئاً عن هوية "المجموعة الإرهابية".

كانت المحافظة نفسها شهدت هجوماً كبيراً على حافلة للحرس الثوري في فبراير (شباط) الماضي وأسفر عن مقتل 27 منهم وإصابة 13 آخرين.

وأعلن جيش العدل، وهو مجموعة سنية انفصالية، مسؤوليته عن ذلك الهجوم. وينشط جيش العدل في محافظة سيستان وبلوشستان المتاخمة لحدود أفغانستان وباكستان.