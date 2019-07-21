باكستان: مقتل 7 أشخاص في هجومين

قال مسؤولون إن "سبعة أشخاص، على الأقل، بينهم أربعة من رجال الشرطة، لقوا حتفهم في هجومين بشمال غرب باكستان اليوم الأحد".

وفتح مسلحون النار على نقطة تفتيش للشرطة في مدينة ديرا إسماعيل خان، وقتلوا اثنين من رجال الأمن.

ثم فجر مهاجم انتحاري نفسه خارج بوابة مستشفى لدى وصول سيارة الإسعاف التي كانت تقل رجلي الشرطة القتيلين.

وقال المتحدث باسم شرطة المدينة أرشد علي، إن "خمسة أشخاص، على الأقل، قتلوا في الهجوم الثاني، بينهم شرطيان. وأصيب 17 شخصاً".

وأضاف علي، أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الانتحاري رجل أم امرأة، رغم وجود دلائل مبكرة على أن امرأة هي التي نفذت التفجير.

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كما ذكر أن فريقاً من خبراء المفرقعات وأجهزة تحقيق أخرى قام بجمع الأدلة أثناء إجراء عملية بحث وإزالة آثار الهجومين في المنطقة.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الحادث بعد.

وطرد الجيش الباكستاني المتشددين الإسلاميين من مخابئهم الجبلية في شمال غرب البلاد بالقرب من الحدود مع أفغانستان، في سلسلة من الهجمات التي بدأت منتصف عام 2014.

ومع ذلك، لا يزال المسلحون قادرين على شن هجمات على أهداف سهلة أو على السكان المدنيين، مما يشكل تحدياً أمنياً.

وقال الجيش الشهر الماضي إن "النشاط الإرهابي قد نشط بقوة في المنطقة القبلية المتاخمة للحدود مع أفغانستان وأن ما لا يقل عن 10 أفراد من قوات الأمن لقوا حتفهم وأصيب 35 آخرون خلال الأشهر الماضية".