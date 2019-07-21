نشرة الموجز.. إيقاف بطاقات التموين لمن يستهلك 1000 كيلو وات كهرباء شهريا .. وصلاح يطلب 30 مليون يورو سنويا للإنضمام للريال.. وتعطل المترو باتجاه حلوان

أحمد أبوعقيل

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى إرسال رسائل قصيرة لأصحاب بطاقات التموين ممن يستهلكون كهرباء بمعدلات كبيرة تصل الى 1000 كيلوا وات شهريا فأكثر بعدما تم إرجاء إيقاف البطاقات الخاصة بهم على مدار الاشهر الماضية لحين توفيق أوضاعهم، حيث أعادت الوزارة اعتبارا من الشهر الجارى مؤشرات زيادة استهلاك الكهرباء مع المستبعدين فى المرحلة الرابعة وقامت بإرسال رسائل قصيرة لمن يستهلك كهرباء بشكل كبير تفيد بأنهم من غير المستحقين وسيتم إيقاف البطاقات .

وأكدت الوزارة أن فتح التظلمات من خلال موقع الوزارة www.tamwin.com.eg وذلك لم جاء له رسالة اعتبارا من الشهر الجارى، على أن يقوم كل شخص بكتابة التظلم الخاص به وفقا لمؤشر الاستبعاد من بطاقات التموين وسيتم فحصة ومن يثبت أحقيته سيستمر فى صرف السلع التموينية المدعمة وكذلك الخبز دون توقف البطاقة الخاصة به.

وأوضحت الوزارة أن الموقع الالكترونى يواصل استقبال التظلمات لمن تلقوا رسائل قصيرة خلال الشهر الجارى من خلال بونات صرف الخبز أو بونات صرف السلع تفيد بعدم استحقاقهم للصرف فى حين أن المستبعدين فى المراحل السابقة ولم يقوموا بتقديم التظلمات خلال الفترة المحددة لكل مرحلة فليس لهم الحق فى التقدم بتظلمات جديدة حيث أن ذلك يؤكد عدم استحقاقهم للدعم خاصة وأن الوزارة ظلت على فترات كبيرة تحث المواطنين على التقدم بالتظلمات فى حالة عدم انطباق معايير الاستبعاد عليهم .

محمد صلاح يطلب 30 مليون يورو سنويا لارتداء قميص ريال مدريد

كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزى، طلب الحصول على 30 مليون يورو سنوياً نظير انتقاله لصفوف ريال مدريد الإسبانى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر موقع "دون بالون" أن زين الدين زيدان، المديرالفنى لنادى ريال، مدريد اقترح على فلورنتينو بيريزرئيس النادي الملكى التعاقد مع أحد ثنائى ليفربول محمد صلاح وساديو مانى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق.

وأضاف أن رئيس ريال مدريد دخل في مفاوضات مع محمد صلاح، الذى طلب الحصول على راتب سنوى يصل لـ 30 مليون يورو، الأمر الذى دفع بيريز للتراجع عن إتمام الصفقة.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية، فى وقت سابق، عن سعى نادى ليفربول لتمديد عقد النجم المصرى محمد صلاح موسما جديدا، والذى سيكون من خلاله أعلى اللاعبين حصدا للرواتب فى الدوري الإنجليزي.

وذكرت صحيفة "صن" الإنجليزية أن إدارة ليفربول تخطط لتقديم عقد لمدة عام آخر، للنجم المصرى محمد صلاح، ليحصل من خلاله على راتب أسبوعى يصل إلى 430 ألف إسترلينى أسبوعياً، و22.4 مليون إسترلينى سنويا.

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رئيس الوزراء يفتتح جراج روكسى الإلكترونى بمصر الجديدة



يفتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم الأحد، جراج روكسى الإلكترونى بمصر الجديدة، وذلك بحضور عدد من الوزراء ومحافظ القاهرة.

ويتكون الجراج من أربعة طوابق تحت سطح الأرض بمساحة إجمالية 10 آلاف متر مربع ويتسع لـ1700 سيارة؛ "850 سيارة للمرحلة الأولى من المشروع والمرحلة الثانية 850 سيارة".

والجراج مُدعم بـ12 مصعدًا إلكترونيًا مزودًا ببطاريات لنقل السيارات من الداخل إلى الخارج والعكس، كما يتم فحص السيارة بالكامل إلكترونيًا بمجرد وقوفها على بطارية المصعد.

تكلفة ركن السيارة 15 جنيهًا لأول ساعة، ويعد أول جراج من نوعه يعمل بنظام ميكانيكى بالكامل مع إدارته أوتوماتيكياً ويعمل بنظام حق الانتفاعB.O.T وفق أحدث الأنظمة الإلكترونية.

عطل مفاجئ بالمترو بين محطتى غمرة والشهداء فى اتجاه حلوان

أعلنت الشركة المصرية لتشغيل مترو الأنفاق، حدوث عطل مفاجئ بأحد تراكات الإشارات بالسكة مابين محطتى غمرة والشهداء باتجاه حلوان بالخط الأول، الأمر الذى أدى إلى دخول القطارات محطة الشهداء ببطء وحذر وسرعتها لا تتجاوز 20 كم نتيجة لهذا العطل المفاجئ .

وأوضحت الشركة أنه تم تسيير جميع القطارات فى هذه المنطقة بسرعة بطيئة، وكذلك حجز القطارات على أرصفة المحطات فى المنطقة من محطة سراى القبة، حتى محطة الشهداء حرصا على سلامة الركاب والقطارات .

وجارى فحص التراك المذكور بمعرفة فرق الطوارئ بالإشارات لعودة الحركة لطبيعتها فور إصلاح العطل .